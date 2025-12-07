Ричмонд
ПВО России сбила шесть украинских БПЛА над Брянской и Курской областями

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ были успешно нейтрализованы шесть украинских беспилотников самолётного типа. Дроны ликвидировали 7 декабря в период с 07:00 до 08:00 по московскому времени, сообщили в Минобороны России.

Источник: Life.ru

«7 декабря в период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских БПЛА самолётного типа: три БПЛА — над территорией Брянской области и три БПЛА — над территорией Курской области», — сообщили в военном ведомстве.

Всего в течение прошедшей ночи системы ПВО продемонстрировали высокую эффективность, перехватив и уничтожив 77 украинских БПЛА. Атаки были зафиксированы и успешно отражены на территории семи регионов. Наибольшее количество вражеских аппаратов, 42 дрона, ликвидировали в небе над Саратовской областью.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше