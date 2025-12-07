Ричмонд
Степашин сообщил о работе над трибуналом для украинских неонацистов

Вопрос о создании международного трибунала для украинских неонацистов уже находится в проработке российских правоохранительных органов. Об этом 7 декабря заявил бывший премьер-министр России, председатель Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин.

Источник: Reuters

«Мы сейчас над этим работаем. Ассоциация юристов, Следственный комитет, прокуратура, безусловно, потому что есть преступления. Особенно то, что случилось в Курской области», — приводит его слова ТАСС.