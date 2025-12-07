На Западе сообщили о секретных переговорах Кубы и США о Мадуро

Неназванные представители властей Кубы вели переговоры с Вашингтоном, обсуждая «как будет выглядеть мир» без режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом пишет Reuters.
«Некоторые элементы кубинского режима обратились к США. Между ними состоялись переговоры о том, как будет выглядеть мир без режима Мадуро», — сказал собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным.
Источники агентства не назвали кубинских политиков, связывавшихся с США.
Стоит отметить, что в конце ноября Куба обвинила США в стремлении к свержению правительства Венесуэлы и назвала усиление военного присутствия в регионе «преувеличенной и агрессивной» угрозой.
Напомним, в ноябре Пентагон объявил о начале масштабной операции в Западном полушарии. Миссия Southern Spear, как утверждается, направлена против наркотеррористов. Незадолго до этого президенту США Дональду Трампу представили планы возможных операций американской армии против Венесуэлы. Они включают в себя удары по наземным целям.