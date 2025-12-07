Ричмонд
На Западе сообщили о секретных переговорах Кубы и США о Мадуро

Reuters: Куба тайно обсуждала с США уход Мадуро с поста президента Венесуэлы.

Источник: Комсомольская правда

Неназванные представители властей Кубы вели переговоры с Вашингтоном, обсуждая «как будет выглядеть мир» без режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом пишет Reuters.

«Некоторые элементы кубинского режима обратились к США. Между ними состоялись переговоры о том, как будет выглядеть мир без режима Мадуро», — сказал собеседник агентства, пожелавший остаться анонимным.

Источники агентства не назвали кубинских политиков, связывавшихся с США.

Стоит отметить, что в конце ноября Куба обвинила США в стремлении к свержению правительства Венесуэлы и назвала усиление военного присутствия в регионе «преувеличенной и агрессивной» угрозой.

Напомним, в ноябре Пентагон объявил о начале масштабной операции в Западном полушарии. Миссия Southern Spear, как утверждается, направлена против наркотеррористов. Незадолго до этого президенту США Дональду Трампу представили планы возможных операций американской армии против Венесуэлы. Они включают в себя удары по наземным целям.

