Владивосток, Артем и Надеждинский район могут получить единого главу

Владивосток, Артем и Надеждинский район могут стать единой административной единицей с общим руководством. Такой вариант предполагает одна из азиатских систем управления агломерациями, опыт которых сейчас изучают власти Приморского края. Окончательную модель в регионе выберут с учетом позиций муниципалитетов, экспертного сообщества и федеральных структур, сообщает ИА PrimaMedia.
«Учитывая ориентированность дальневосточных регионов на Азиатско-Тихоокеанский регион, мы сейчас рассматриваем имеющийся опыт ближайших соседей. Опыт Южной Кореи — это агломерация Сеула, и Китая — это агломерация Шанхая, может быть использован для модернизации управления “Большим Владивостоком”», — сообщила председатель регионального правительства Приморья Вера Щербина (цитата по ТАСС).
Как пояснила глава краевого кабмина, «корейская модель управления предполагает объединение муниципалитетов в единую административную единицу с общим руководством и активным использованием цифровых технологий». В свою очередь, китайский подход — создание административного комитета для координации экономики, инфраструктуры и экологии.
По словам Веры Щербины, наиболее подходящую модель управления Владивостокской агломерацией важно выбрать «во взаимодействии с заинтересованными муниципалитетами, экспертным сообществом и федеральной властью».
Первые организационные мероприятия по созданию новой системы управления включены в актуализированный мастер-план развития агломерации — он утвержден правительством 17 октября 2025 года.
«Большой Владивосток» или Владивостокская агломерация, как уточнила глава правительства, будет включать «три ближайших муниципалитета — в совокупности это более 800 тысяч жителей, в том числе проект города-спутника, что позволит создать первый на Дальнем Востоке город-миллионник».
Ранее неоднократно звучало, что Владивостокская агломерация будет включать в себя Владивосток, Надеждинский район и будущий город-спутник, а также Артемовский городской округ. Прежде в проектах фигурировал также Большой Камень, но к 2023 году он исчез из мастер-плана полицентричной агломерации. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на полях IX ВЭФ объяснял, что в виде трех муниципалитетов идея Владивостокской агломерации на данном этапе более реалистична.
Сейчас каждая из территорий, входящих в агломерацию, является самостоятельным муниципальным образованием со статусами городских округов (Владивосток и Артем) и муниципального округа (Надеждинский) со своими администрациями и представительными органами.
Муниципалитеты «Большого Владивостока» возглавляют: Владивосток — Константин Шестаков (утвержден в 2021 году, полномочия заканчиваются в 2026 году), Артем — Вячеслав Квон (переизбран депутатами в апреле 2025 года), Надеждинский муниципальный округ — Максим Якимов (стал главой в 2023 году).
Напомним, во время X ВЭФ президент России Владимир Путин поручил на основе Владивостокской агломерации отработать механизм скоординированного управления территориями, входящими в агломерацию. Впоследствии эта модель далее будет экстраполирована на другие регионы.
Реализацией пилотного проекта занимаются правительство РФ совместно с правительством Приморья при участии местных властей. О первых успехах премьеру Михаилу Мишустину и губернатору Приморья Олегу Кожемяко предстоит отчитаться до 31 января 2026 года.