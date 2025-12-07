Владивосток, Артем и Надеждинский район могут получить единого главу

Ранее неоднократно звучало, что Владивостокская агломерация будет включать в себя Владивосток, Надеждинский район и будущий город-спутник, а также Артемовский городской округ. Прежде в проектах фигурировал также Большой Камень, но к 2023 году он исчез из мастер-плана полицентричной агломерации. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на полях IX ВЭФ объяснял, что в виде трех муниципалитетов идея Владивостокской агломерации на данном этапе более реалистична.