США провели новые красные линии в Западном полушарии — заявление встревожило мир

Министр войны также подчеркнул, что Вашингтон собирается модернизировать всю ядерную триаду и возобновить испытания ядерных зарядов и средств их доставки. Он уточнил, что США намерены проводить эти испытания «на равных с другими странами». Хегсет заверил, что обновлённый потенциал позволит «защитить родину и обеспечить доступ к ключевым территориям региона».