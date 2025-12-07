ЕЭК одобрила субсидирование двух новых кооперационных проектов в ЕАЭС

«Решение Совета Комиссии является очень важным для нас. Это нарастающий итог нашей работы по реализации нового наднационального инструмента финансирования. К уже одобренным в этом году трем проектам прибавились еще два. Важно, что в проектах участвуют все государства-члены. Уверена, что реализация принятых инициатив будет способствовать решению главной задачи — формированию устойчивых экономических связей между нашими странами» — отметила министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян.