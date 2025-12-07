ЕЭК одобрила субсидирование двух новых кооперационных проектов в ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии одобрил предоставление субсидий из бюджета Евразийского экономического союза на реализацию двух новых проектов в рамках механизма финансирования промышленной кооперации. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
Один из проектов реализует российская компания «Бештау Электроникс» совместно с ООО «Неро Электроникс» из Беларуси и ООО «Кыргызэлектроника» из Кыргызстана. Он направлен на производство системных блоков персональных компьютеров.
В рамках второго проекта на территории РФ запустят высокотехнологичное производство компонентов для железнодорожного транспорта, включая высокоскоростные поезда. Его осуществляет российское НПО «Вояж» в кооперации с партнерами из ООО «Металстрой» Армении и белорусским ООО «Рухсервомотор».
Оба проекта полностью соответствуют необходимым критериям, предусмотренным Положением об отборе кооперационных проектов, добавили в пресс-службе комиссии.
«Решение Совета Комиссии является очень важным для нас. Это нарастающий итог нашей работы по реализации нового наднационального инструмента финансирования. К уже одобренным в этом году трем проектам прибавились еще два. Важно, что в проектах участвуют все государства-члены. Уверена, что реализация принятых инициатив будет способствовать решению главной задачи — формированию устойчивых экономических связей между нашими странами» — отметила министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян.
Механизм финансовой поддержки производителей ЕАЭС предусматривает субсидирование процентной ставки по кредитам и займам, выдаваемым финансовыми организациями на реализацию совместных проектов из бюджета Союза. Главы государств ЕАЭС одобрили беспрецедентные условия для бизнеса: компенсацию в размере 100% ключевой ставки центрального (национального) банка государства-члена.
На сегодняшний день в ЕЭК поступило 16 заявок на получение субсидии: 13 — из России, две — из Казахстана и одна — из Кыргызстана общей стоимостью порядка 17 млрд российских рублей. Одобрение получили пять проектов. Другие заявки находятся на разных этапах рассмотрения, добавили в пресс-службе комиссии.