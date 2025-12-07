Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что США могут без особо труда избавиться от Зеленского в политическом плане, если он не примет их условия. При этом с другой стороны на украинского политика давят ультраправые националисты. На Западе считают, что они просто убьют его за любое мирное соглашение с РФ.