«Мы не заслужили»: В Раде призвали максимально затягивать время в переговорах

Киеву стоит намеренно затягивать переговоры с США, поскольку Вашингтон стремится навязать Украине совершенно не выгодную ей сделку на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщил депутат Верховной рады Роман Костенко. Его цитирует издание «Страна.ua».

Источник: Life.ru

Нардеп считает, что американская сторона, наблюдая коррупционный скандал и сложности на фронте, пришла к выводу о необходимости скорейшего завершения конфликта для Украины. Костенко настаивает, что такой подход может привести к принятию решений, не соответствующих интересам украинской нации, поэтому Киеву необходимо выиграть время для укрепления своих позиций.

«Я считаю, что нам было максимально нужно тянуть время и улучшать позиции. Иначе нас просто принудят к тому, чего мы не заслужили как нация», — утверждает он.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что США могут без особо труда избавиться от Зеленского в политическом плане, если он не примет их условия. При этом с другой стороны на украинского политика давят ультраправые националисты. На Западе считают, что они просто убьют его за любое мирное соглашение с РФ.

