Тяжелый торг за территории: команда Трампа выставила жесткие условия Киеву

Владимир Зеленский накануне провел напряженные двухчасовые переговоры с представителями президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Владимир Зеленский накануне провел напряженные двухчасовые переговоры с представителями президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Беседа, в которой также приняли участие секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, касалась самых болезненных точек конфликта: территориальных уступок и гарантий безопасности. Такие подробности сообщает портал Axios.

Этот звонок стал финальным аккордом трехдневного переговорного марафона в Майами, где высокопоставленные украинские чиновники и представители команды Трампа пытались согласовать параметры мирного плана. Посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина в комментарии изданию признала, что дискуссия идет тяжело.

«Основные сложные вопросы касаются территориальных дел и гарантий безопасности. Мы стремимся к тому, чтобы согласованные решения были реалистичными, справедливыми и устойчивыми», — заявила дипломат.

Самый острый момент — судьба территорий. Россия продолжает настаивать на выводе украинских войск из подконтрольных Киеву частей Донбасса, а Киев категорически отказывается. Вашингтон пытается найти новые формулировки, чтобы преодолеть этот тупик, однако обсуждение остается сложным. В вопросе гарантий безопасности стороны продвинулись дальше, но окончательного согласия по тексту пока нет.

Теперь, по данным американских журналистов, Умеров и Гнатов должны вылететь из Майами в Европу и лично доложить Зеленскому о предложениях США. Сам Зеленский в понедельник отправится в Лондон обсуждать детали урегулирования с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Накануне Зеленский сам подтвердил факт беседы с Уиткоффом и Кушнером в своем Telegram-канале. Он поблагодарил администрацию США за «интенсивный подход», но подчеркнул, что ключевые детали сделки нельзя доверять средствам связи.

«Не все можем обсудить по телефону, поэтому нужно детально поработать с командами над идеями и предложениями», — написал он, отметив, что ждет делегацию с докладом.

