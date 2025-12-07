Тяжелый торг за территории: команда Трампа выставила жесткие условия Киеву

Самый острый момент — судьба территорий. Россия продолжает настаивать на выводе украинских войск из подконтрольных Киеву частей Донбасса, а Киев категорически отказывается. Вашингтон пытается найти новые формулировки, чтобы преодолеть этот тупик, однако обсуждение остается сложным. В вопросе гарантий безопасности стороны продвинулись дальше, но окончательного согласия по тексту пока нет.