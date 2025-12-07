От Чернигова до Кременчуга: География ночных «ударов возмездия» по Украине за 6−7 декабря

Черниговская область.
Наиболее интенсивные взрывы, по данным Лебедева, пришлись на Черниговщину, где было отмечено 18 серий в разных населённых пунктах региона — Чернигове и его пригородах, Черниговском районе, Городне, Гончаровском, Славутиче и Репках. По данным подполья, ударам подверглись склады, места дислокации украинских сил, железнодорожные объекты и энергетическая инфраструктура.
«Черниговская область стала рекордной по количеству серий — зафиксировано 18», — написал Лебедев.
Сумская область.
Здесь, согласно его данным, удары пришлись на склады горюче-смазочных материалов и пункты временной дислокации украинских подразделений в приграничных районах.
Киевская область.
За ночь было зафиксировано семь серий взрывов. Лебедев утверждает, что в результате произошедшего получила серьёзные повреждения железнодорожная инфраструктура в Фастове.
Украинская сторона, по его словам, опубликовала кадры последствий, на которых подтверждается разрушение вокзала, а движение поездов через станцию было временно остановлено. Часть рейсов отменена.
Полтавская область.
В Полтавской области отмечено 11 серий взрывов, значительная их часть пришлась на Кременчуг и Кременчугский район.
По данным Лебедева, по району наносились комбинированные удары, в том числе по инфраструктурным объектам — ТЭЦ, подстанциям, складам и предприятиям нефтепереработки.
