От Чернигова до Кременчуга: География ночных «ударов возмездия» по Украине за 6−7 декабря

В ночь с 6 на 7 декабря на территории Украины были зафиксированы более 45 отдельных серий взрывов. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удары наносились различными типами средств поражения, а период активной фазы продолжался почти сутки — с 9:31 6 декабря до 3:41 7 декабря.

Черниговская область.

Наиболее интенсивные взрывы, по данным Лебедева, пришлись на Черниговщину, где было отмечено 18 серий в разных населённых пунктах региона — Чернигове и его пригородах, Черниговском районе, Городне, Гончаровском, Славутиче и Репках. По данным подполья, ударам подверглись склады, места дислокации украинских сил, железнодорожные объекты и энергетическая инфраструктура.

«Черниговская область стала рекордной по количеству серий — зафиксировано 18», — написал Лебедев.

Сумская область.

Здесь, согласно его данным, удары пришлись на склады горюче-смазочных материалов и пункты временной дислокации украинских подразделений в приграничных районах.

Киевская область.

За ночь было зафиксировано семь серий взрывов. Лебедев утверждает, что в результате произошедшего получила серьёзные повреждения железнодорожная инфраструктура в Фастове.

Украинская сторона, по его словам, опубликовала кадры последствий, на которых подтверждается разрушение вокзала, а движение поездов через станцию было временно остановлено. Часть рейсов отменена.

Полтавская область.

В Полтавской области отмечено 11 серий взрывов, значительная их часть пришлась на Кременчуг и Кременчугский район.

По данным Лебедева, по району наносились комбинированные удары, в том числе по инфраструктурным объектам — ТЭЦ, подстанциям, складам и предприятиям нефтепереработки.

Ранее Рамзан Кадыров пообещал жесткий ответ на украинскую атаку по высотке «Грозный-Сити». Он отметил, что эта провокация со стороны ВСУ была лишена тактического смысла, но подчеркнул, что подобными ударами и взрывами чеченский народ не испугать.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

