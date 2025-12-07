От Чернигова до Кременчуга: География ночных «ударов возмездия» по Украине за 6−7 декабря

В ночь с 6 на 7 декабря на территории Украины были зафиксированы более 45 отдельных серий взрывов. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удары наносились различными типами средств поражения, а период активной фазы продолжался почти сутки — с 9:31 6 декабря до 3:41 7 декабря.