Минздрав Беларуси заявил о поставке крупной партии лекарств в Мьянму

О поставке первой крупной партии отечественных лекарственных препаратов в Мьянму сообщил Минздрав Беларуси. Это в первую очередь лекарственные средства для онкопациентов, а также противовирусные, антибактериальные препараты. Всего отгружено 15 тонн лекарств на сумму более 160 тысяч долларов.