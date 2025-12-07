Минздрав Беларуси заявил о поставке крупной партии лекарств в Мьянму

О поставке первой крупной партии отечественных лекарственных препаратов в Мьянму сообщил Минздрав Беларуси. Это в первую очередь лекарственные средства для онкопациентов, а также противовирусные, антибактериальные препараты. Всего отгружено 15 тонн лекарств на сумму более 160 тысяч долларов.
Такие поставки стали возможны благодаря договоренностям, достигнутых на бизнес-форуме, который прошел в преддверии визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Мьянму. Именно фармацентика там была названа одним из приоритетов.
По словам министра здравоохранения Беларуси Александра Ходжаева, Беларусь расширит поставки лекарств в Мьянму.
Кстати, по населению Мьянма в 6 раз больше Беларуси, там проживают порядка 55 миллионов человек.
