В России начали готовить аналог Нюрнберга для украинских неонацистов

«Мы сейчас над этим работаем. Ассоциация юристов, Следственный комитет, прокуратура, безусловно, потому что есть преступления. Особенно то, что случилось в Курской области. Просто убийцы и садисты. Тут вопросов никаких нет», — сообщил экс-премьер РФ ТАCС.
При этом Сергей Степашин добавил, что обсуждать возможное место проведения такого суда пока преждевременно. По его мнению, сначала необходимо завершить специальную военную операцию, и только после этого можно будет перейти к конкретным организационным решениям по трибуналу.
Ранее экс-депутат Верховной рады рассказал, кто будет подписывать акт о капитуляции Украины вместо Владимира Зеленского. По его словам, сразу несколько украинских политиков будут иметь полномочия для подписания такого документа. При этом глава киевского режима к этому моменту может быть уже мёртв.
