Лидеры Европейского союза своими действиями фактически преподносят президенту России Владимиру Путину подарок, ослабляя отношения с Соединенными Штатами. Об этом написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X*.
По его словам, разрыв между Европой и США стал бы крупнейшим стратегическим успехом России за последние десятилетия.
«Мы очень близки к этому», — написал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что европейские страны не участвуют в мирном процессе по Украине, поскольку придерживаются идеи нанесения России «стратегического поражения».
Накануне Bloomberg сообщило, что Европейский союз сталкивается со значительными трудностями на фоне попыток США продвинуть договоренности по урегулированию украинского конфликта и обострения разногласий внутри трансатлантического альянса.
Кроме того, в пятницу Белый дом обнародовал новую стратегию национальной безопасности. В документе говорится о необходимости для Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. Также в стратегии отмечено расхождение позиций Вашингтона и европейских чиновников, у которых нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
При этом из документа, определяющего основы внешней политики США, исключены упоминания России как прямой угрозы.
