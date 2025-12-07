Кошкович: разрушением отношений с США Евросоюз преподнес России подарок

Кроме того, в пятницу Белый дом обнародовал новую стратегию национальной безопасности. В документе говорится о необходимости для Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. Также в стратегии отмечено расхождение позиций Вашингтона и европейских чиновников, у которых нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.