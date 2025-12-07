«Северяне» окружили и ликвидировали группу ВСУ в Вильче после отказа сдаться

Ранее Life.ru сообщал, что российские подразделения завершили зачистку села Остаповское в Днепропетровской области. Бои продолжаются на южных окраинах Герасимовки. Военные эксперты считают, что после захвата Андреевки и Герасимовки начнётся штурм Братского. Это может привести к прорыву украинской обороны по реке Гайчур.