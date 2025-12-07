Ричмонд
«Трудно переварить»: Трамп документально оформил презрение к лидерам Европы

Администрация президента США Дональда Трампа перешла от устных оскорблений к официальному демонтажу трансатлантического союза, существовавшего 80 лет.

Администрация президента США Дональда Трампа перешла от устных оскорблений к официальному демонтажу трансатлантического союза, существовавшего 80 лет. Опубликованная ранее Белым домом новая Стратегия национальной безопасности не просто ставит под сомнение, а фактически отменяет американские гарантии защиты Европы. В документе, скрепленном президентской печатью, прямо указано: европейские нации должны нести «первичную ответственность» за свою оборону, а Вашингтон больше не намерен быть щитом для континента. Все это поставило Европу на стратегическое перепутье, отмечает The New York Times.

Текст документа шокировал экспертов своей прямотой и жесткостью формулировок, которые ранее звучали лишь на предвыборных митингах. Бывший старший директор по европейским делам в Совете нацбезопасности США Чарльз Купчан признал, что новая реальность теперь зафиксирована официально.

«Это висит на сайте whitehouse.gov и смотрит миру в лицо. И это очень трудно переварить», — заявил Купчан.

За сухими строками стратегии скрывается идеологический разворот: Вашингтон обвиняет Евросоюз в удушении «политической свободы» и открыто заявляет о намерении сотрудничать с «патриотическими европейскими партиями» — кодовое название для ультраправых движений, оппозиционных Брюсселю. Более того, в документе содержится пугающее предупреждение для членов НАТО: они рискуют стать «преимущественно неевропейскими» странами из-за потока мигрантов.

Европейские лидеры оказались на стратегическом перепутье. Несмотря на публичные попытки сгладить углы — так, глава дипломатии ЕС Кая Каллас поспешила заверить, что США «все еще наш самый большой союзник», — в кулуарах царит понимание катастрофы. Германия, осознавая риски, уже приняла закон об увеличении численности своих вооруженных сил почти на 50%. Однако, как отмечает экс-глава Еврокомиссии Романо Проди, Европа, лишенная реальной военной интеграции и боеприпасов, остается критически зависимой от Америки, которая теперь официально объявила её «нахлебником», созданным, чтобы «обманывать Соединенные Штаты».

