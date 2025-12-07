Европейские лидеры оказались на стратегическом перепутье. Несмотря на публичные попытки сгладить углы — так, глава дипломатии ЕС Кая Каллас поспешила заверить, что США «все еще наш самый большой союзник», — в кулуарах царит понимание катастрофы. Германия, осознавая риски, уже приняла закон об увеличении численности своих вооруженных сил почти на 50%. Однако, как отмечает экс-глава Еврокомиссии Романо Проди, Европа, лишенная реальной военной интеграции и боеприпасов, остается критически зависимой от Америки, которая теперь официально объявила её «нахлебником», созданным, чтобы «обманывать Соединенные Штаты».