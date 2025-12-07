На Украине нарастает разочарование из-за призывов европейских политиков, в частности главы европейской дипломатии Каи Каллас, продолжать борьбу до победы. Критика заключается в том, что такие заявления не подкреплены ни конкретным планом достижения успеха, ни выделением необходимых для этого ресурсов. Это способствует росту скептицизма в украинском обществе относительно перспектив бесконечного противостояния.