Ричмонд
-1°
сильный туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уссурийское казачье войско возглавил старейшина

Нового атамана определили на большом круге в Хабаровске.

Источник: PrimaMedia.ru

Уссурийское казачье войско получило нового атамана. Занимавший этот пост больше года Александр Агибалов сложил с себя полномочия — с октября он является заместителем губернатора Краснодарского края. Временно исполняющим обязанности атамана единогласно избран председатель совета стариков войска Николай Бянкин. Кадровые изменения прошли в ходе большого круга войска, состоявшегося в Хабаровске 6 декабря, сообщает ИА PrimaMedia.

«Решением Совета атаманов Уссурийского казачьего войска временно исполняющим обязанности атамана Уссурийского казачьего войска единогласно избран Николай Васильевич Бянкин. В настоящий момент Николай Бянкин является председателем Совета стариков войска», — говорится в сообщении ТГ-канала «Всероссийского казачьего общества» (18+).

Атаман Уссурийского казачьего войска Александр Агибалов сложил с себя полномочия.

В январе этого года он подписал контракт с министерством обороны РФ и отправился добровольцем проходить службу в зону специальной военной операции. На свой пост Агибалов был утвержден указом президента России 5 февраля 2024 года. В конце октября он получил назначение на пост вице-губернатора Краснодарского края по вопросам казачества, спорта и мобилизационной работы.

Уссурийское войсковое казачье общество — одно из 12 войсковых казачьих обществ Российской Федерации, объединяющее казаков Дальнего Востока России.

По состоянию на 2025 год Уссурийское войсковое казачье общество включает:​

8 окружных казачьих обществ: Приморский край, Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Хабаровский край, Амурская область, Республика Саха (Якутия) 7 городских казачьих обществ 45 станичных казачьих обществ 4 хуторских казачьих общества.

Численность: более 3,8 тысячи человек. Штаб войска с 2012 года находится в Хабаровске.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше