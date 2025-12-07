Уссурийское казачье войско возглавил старейшина

Уссурийское казачье войско получило нового атамана. Занимавший этот пост больше года Александр Агибалов сложил с себя полномочия — с октября он является заместителем губернатора Краснодарского края. Временно исполняющим обязанности атамана единогласно избран председатель совета стариков войска Николай Бянкин. Кадровые изменения прошли в ходе большого круга войска, состоявшегося в Хабаровске 6 декабря, сообщает ИА PrimaMedia.
«Решением Совета атаманов Уссурийского казачьего войска временно исполняющим обязанности атамана Уссурийского казачьего войска единогласно избран Николай Васильевич Бянкин. В настоящий момент Николай Бянкин является председателем Совета стариков войска», — говорится в сообщении ТГ-канала «Всероссийского казачьего общества» (18+).
Атаман Уссурийского казачьего войска Александр Агибалов сложил с себя полномочия.
В январе этого года он подписал контракт с министерством обороны РФ и отправился добровольцем проходить службу в зону специальной военной операции. На свой пост Агибалов был утвержден указом президента России 5 февраля 2024 года. В конце октября он получил назначение на пост вице-губернатора Краснодарского края по вопросам казачества, спорта и мобилизационной работы.
Уссурийское войсковое казачье общество — одно из 12 войсковых казачьих обществ Российской Федерации, объединяющее казаков Дальнего Востока России.
По состоянию на 2025 год Уссурийское войсковое казачье общество включает:
8 окружных казачьих обществ: Приморский край, Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Хабаровский край, Амурская область, Республика Саха (Якутия) 7 городских казачьих обществ 45 станичных казачьих обществ 4 хуторских казачьих общества.
Численность: более 3,8 тысячи человек. Штаб войска с 2012 года находится в Хабаровске.