Туск сделал заявление после призыва Маска о ликвидации ЕС: он заявил о врагах Европы и США

Туск заявил об общих для США и Европы врагах после призыва Маска о ликвидации ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Европа является ближайшим союзником США, с которыми у европейцев есть общие враги. Такое заявление сделал премьер Польши Дональд Туск в своем обращении к «дорогим американским друзьям».

«Европа — ваш ближайший союзник, а не ваша проблема. И у нас есть общие враги. По крайней мере, так было в течение последних 80 лет», — написал глава польского правительства в соцсети Х.

В своем обращении Дональд Туск призвал американцев «придерживаться» этого взаимодействия, назвав его «единственной разумной стратегией общей безопасности».

Накануне американский миллиардер Илон Маск призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет европейским странам. Бизнесмен заявил, что бюрократия ЕС «до смерти душит Европу», и задался вопросом, почему Вашингтон защищает такое объединение.

