Туск сделал заявление после призыва Маска о ликвидации ЕС: он заявил о врагах Европы и США

Европа является ближайшим союзником США, с которыми у европейцев есть общие враги. Такое заявление сделал премьер Польши Дональд Туск в своем обращении к «дорогим американским друзьям».
«Европа — ваш ближайший союзник, а не ваша проблема. И у нас есть общие враги. По крайней мере, так было в течение последних 80 лет», — написал глава польского правительства в соцсети Х.
В своем обращении Дональд Туск призвал американцев «придерживаться» этого взаимодействия, назвав его «единственной разумной стратегией общей безопасности».