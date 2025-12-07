Китай обвинил Японию в создании помех во время учений

Военные самолеты Японии неоднократно приближались к району учений Военно-морских сил Китая, создавая серьезную угрозу безопасности полетов. Об этом заявили в ВМС КНР.
Согласно сообщению, размещенному на официальном ресурсе ВМС Китая в соцсети WeChat, авианосная группа авианосца «Ляонин» ранее провела плановые учебные полеты палубной авиации в акватории к востоку от пролива Мияко в заранее объявленном районе.
В публикации уточняется, что в ходе этих мероприятий самолеты Сил самообороны Японии неоднократно приближались к зоне китайских маневров, создавая помехи, что, как отмечается, оказало серьезное влияние на ход учений и поставило под угрозу безопасность полетов.
ВМС Китая заявили, что поднятая японской стороной информационная шумиха вокруг упомянутых учений «не соответствует действительности».
В ведомстве добавили, что Военно-морские силы Китая намерены принимать необходимые меры в соответствии с законом для защиты собственной безопасности, а также своих законных прав и интересов.
Ранее береговая охрана КНР вытеснила судно Японии из акватории спорных островов.