Китай обвинил Японию в создании помех во время учений

ВМС Китая заявили, что военные самолеты Японии неоднократно приближались к району учений авианосца «Ляонин», создавая помехи и угрозу безопасности полетов.

Источник: Аргументы и факты

Военные самолеты Японии неоднократно приближались к району учений Военно-морских сил Китая, создавая серьезную угрозу безопасности полетов. Об этом заявили в ВМС КНР.

Согласно сообщению, размещенному на официальном ресурсе ВМС Китая в соцсети WeChat, авианосная группа авианосца «Ляонин» ранее провела плановые учебные полеты палубной авиации в акватории к востоку от пролива Мияко в заранее объявленном районе.

В публикации уточняется, что в ходе этих мероприятий самолеты Сил самообороны Японии неоднократно приближались к зоне китайских маневров, создавая помехи, что, как отмечается, оказало серьезное влияние на ход учений и поставило под угрозу безопасность полетов.

ВМС Китая заявили, что поднятая японской стороной информационная шумиха вокруг упомянутых учений «не соответствует действительности».

В ведомстве добавили, что Военно-морские силы Китая намерены принимать необходимые меры в соответствии с законом для защиты собственной безопасности, а также своих законных прав и интересов.

Ранее береговая охрана КНР вытеснила судно Японии из акватории спорных островов.