На Западе ошарашены из-за стратегического подарка мечты Путину от ЕС

Несколько лет назад даже сама мысль об этом звучала странно, однако при президенте Трампе США перестали быть союзником Европы, на что недавно указал экс-глава евродипломатии Боррель. Западные СМИ пишут, что европейские лидеры очень боятся разрыва отношений со Штатами, но уже считают их своим соперником. При этом отдельные политики утверждают, что у ЕС по-прежнему всё хорошо с Вашингтоном.