«Напоминаю: вбивание клина между Европой и Америкой стало бы величайшей стратегической победой России за последние 80 лет. Мы очень близки к этому. Военная коалиция преподносит это Путину на блюдечке с голубой каёмочкой», — сказано в публикации.
По мнению эксперта, текущая политика европейских лидеров способствует углублению разногласий с Соединёнными Штатами, что является одной из ключевых стратегических целей Москвы. Кошкович считает, что ситуация приближается к критической точке, когда раскол между союзниками может стать реальностью, которой российское руководство не сможет не воспользоваться.
Несколько лет назад даже сама мысль об этом звучала странно, однако при президенте Трампе США перестали быть союзником Европы, на что недавно указал экс-глава евродипломатии Боррель. Западные СМИ пишут, что европейские лидеры очень боятся разрыва отношений со Штатами, но уже считают их своим соперником. При этом отдельные политики утверждают, что у ЕС по-прежнему всё хорошо с Вашингтоном.
