Литва лишила 145 россиян вида на жительство — в том числе за поездки в Беларусь

Департамент миграции Литвы заявил о том, что 145 гражданам России был аннулирован временный вид на жительство (ВНЖ) из-за непозволительно частных, по литовским законам, поездок в Россию и Беларусь, сообщает ТАСС.
Литва, руководствуясь национальными санкциями, автоматически аннулирует ВНЖ тем, кто в течение трех календарных месяцев больше одного раза совершил поездку Россию или Беларусь.
Кстати, по данным на 1 декабря 2025 года, ВНЖ в Литве имеют более 5 тысяч граждан России, порядка 46,5 тысячи граждан Беларуси и 76,7 тысячи граждан Украины.
