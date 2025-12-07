Ричмонд
Литва лишила 145 россиян вида на жительство — в том числе за поездки в Беларусь

Частые поездки в Беларусь и Россию стали причиной того, что 145 россиян, имевших ВНЖ Литвы, лишились этого статуса.

Источник: Комсомольская правда

Департамент миграции Литвы заявил о том, что 145 гражданам России был аннулирован временный вид на жительство (ВНЖ) из-за непозволительно частных, по литовским законам, поездок в Россию и Беларусь, сообщает ТАСС.

Литва, руководствуясь национальными санкциями, автоматически аннулирует ВНЖ тем, кто в течение трех календарных месяцев больше одного раза совершил поездку Россию или Беларусь.

Кстати, по данным на 1 декабря 2025 года, ВНЖ в Литве имеют более 5 тысяч граждан России, порядка 46,5 тысячи граждан Беларуси и 76,7 тысячи граждан Украины.

