Выбор Иванки: Почему наследница Трампа отстранилась от дел отца

Зато муж Иванки Трамп, бизнесмен Джаред Кушнер остаётся одним из ключевых игроков в американской политике. Не исключено, что именно он составит мирный план по Украине. Недавно зять Трампа вместе со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом встречался с российским лидером Владимиром Путиным, после чего провёл телефонные переговоры с Владимиром Зеленским.