Выбор Иванки: Почему наследница Трампа отстранилась от дел отца

В начале второго президентского срока Дональда Трампа его старшая дочь Иванка, ранее игравшая роль влиятельного советника, вынужденно отошла от активного участия в политической деятельности, обратил внимание кандидат исторических наук, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Алхименков.

Источник: Life.ru

«Она слишком связана с либеральным истеблишментом Нью-Йорка, чтобы открыто войти в большую политику», — отметил американист в интервью «Ленте.ру».

Он подчеркнул, что финансовые и политические элиты Нью-Йорка, с которыми исторически ассоциируется семья Трампа, придерживаются более либеральных взглядов, чем действующий президент США. Именно из-за желания сохранить деловые связи и репутацию в этих кругах Иванка предпочла дистанцироваться от политики своего влиятельного отца.

Зато муж Иванки Трамп, бизнесмен Джаред Кушнер остаётся одним из ключевых игроков в американской политике. Не исключено, что именно он составит мирный план по Украине. Недавно зять Трампа вместе со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом встречался с российским лидером Владимиром Путиным, после чего провёл телефонные переговоры с Владимиром Зеленским.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

