Маск сделал новое заявление о Европе

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Американский бизнесмен Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом. Об этом он написал в соцсети X.

Источник: Reuters

Он перепостил запись с таким утверждением, добавив: «В значительной степени».

Ранее он написал в соцсети X, что ЕС нужно упразднить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ.

В ответ глава МИД Польши Радослав Сикорский в грубой форме посоветовал Маску лететь на Марс.

На этой неделе Еврокомиссия оштрафовала платформу X, которая принадлежит бизнесмену, на 120 миллионов евро за «нарушение европейского закона о цифровых услугах».

