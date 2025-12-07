Глава МИД Ирана в ближайшее время посетит Россию и Белоруссию

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ближайшее время совершит визиты в Россию и Белоруссию, где проведёт переговоры с высокопоставленными лицами, сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи.
«Планируются встречи с высокопоставленными лицами России и Белоруссии. Господин Аракчи посетит эти две страны», — цитирует его в ходе брифинга РИА Новости.
Ранее в МИД Ирана рассказали о подготовке к визиту президента России Владимира Путина летом 2026 года.
Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу 1 сентября в Китае.