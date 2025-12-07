Ричмонд
Глава МИД Ирана в ближайшее время посетит Россию и Белоруссию

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ближайшее время совершит визиты в Россию и Белоруссию, где проведёт переговоры с высокопоставленными лицами, сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи.

Источник: РИА "Новости"

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ближайшее время совершит визиты в Россию и Белоруссию, где проведёт переговоры с высокопоставленными лицами, сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи.

«Планируются встречи с высокопоставленными лицами России и Белоруссии. Господин Аракчи посетит эти две страны», — цитирует его в ходе брифинга РИА Новости.

Ранее в МИД Ирана рассказали о подготовке к визиту президента России Владимира Путина летом 2026 года.

Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу 1 сентября в Китае.

Биография Масуда Пезешкиана
Иранский политик и врач-хирург, Масуд Пезешкиан — известный представитель реформаторского крыла, бывший министр здравоохранения Ирана и действующий президент страны. Его карьера связана с медициной, парламентской работой и реформаторской повесткой. Собрали главное из биографии деятеля.
