Санду отозвала госнаграды главы Федерации дзюдо и тренера по борьбе

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. Председатель Федерации дзюдо Молдовы Андрей Голбан и тренер по борьбе Григорий Постика лишились ранее присвоенных им государственных наград, соответствующий указ подписала 5 декабря президент Майя Санду, документ размещен на официальном сайте президентуры.
Таким образом, Санду аннулировала собственный указ от 10 октября нынешнего года, которым наградила Голбана Орденом почета, а Постику — медалью «За гражданские заслуги».
Решение было принято вскоре после того, как стало известно, что Андрей Голбан находится под следствием по уголовному делу о самоуправстве.
Указ президента может быть оспорен в установленном законом порядке.
Напомним, инициатором награждения спортсменов ранее выступило Министерство образования и науки.
Федерацию дзюдо Андрей Голбан возглавляет с 2015 года. В 1996 году он представлял Молдову на Олимпийских играх в Атланте, а в 1998 году был признан лучшим спортсменом страны после завоевания серебряной медали на чемпионате Европы.
На летней Олимпиаде в Париже в 2024 году молдавский дзюдоист Денис Виеру завоевал первую в истории страны олимпийскую медаль по дзюдо, став бронзовым призёром Игр в весовой категории до 66 килограммов. Вторую бронзовую медаль в этом виде спорта Молдове принес Адиль Османов в весовой категории до 73 килограммов. Успешным было также вступление дзюдоистов-паралимпийцев: Ион Басок взял серебро, а Олег Крецул — бронзу Игр в Париже.
Кроме того, на Олимпиаде во французской столице борец греко-римского стиля Сергей Тарновский завоевал бронзу, а Анастасия Никита (вольная борьба) — серебро.