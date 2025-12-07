Санду отозвала госнаграды главы Федерации дзюдо и тренера по борьбе

На летней Олимпиаде в Париже в 2024 году молдавский дзюдоист Денис Виеру завоевал первую в истории страны олимпийскую медаль по дзюдо, став бронзовым призёром Игр в весовой категории до 66 килограммов. Вторую бронзовую медаль в этом виде спорта Молдове принес Адиль Османов в весовой категории до 73 килограммов. Успешным было также вступление дзюдоистов-паралимпийцев: Ион Басок взял серебро, а Олег Крецул — бронзу Игр в Париже.