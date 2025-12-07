Семейный бизнес: В Молдове хотят поменять Кодекс образования ради одного человека, который боготворит ПАС

«Поэтому они и хотят поменять нормативные акты, чтобы дать возможность Бостану получить еще один мандат ректора. Все это неправильно и аморально. Тем более, что как бы странно и парадоксально это не звучало, но Технический Университет Молдовы управляется одной и той же семьей уже 33 года. Пост ректора переходит от отца к сыну. И если Кодекс будет изменен так, как они хотят, то у нас будет беспрецедентный случай, когда одна и та же семья руководит государственным ВУЗом более 40 лет».