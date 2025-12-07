Семейный бизнес: В Молдове хотят поменять Кодекс образования ради одного человека, который боготворит ПАС

Кодекс образования хотят поменять ради продления карьеры ректора Технического Университета Молдовы Виорела Бостана.
По словам экс-министра образования Корнелиу Поповича, проводимая нынешним Минобразования реформа, предусматривающая слияние ряда ВУЗов, является «действием, проводимой узкой заинтересованной группой, цель которой — захват собственности, накопленной ВУЗами за последние 80 лет».
«Другая цель, так называемой реформы, — создание этой группой монополии, для того, чтобы контролировать систему высшего образования Молдовы», — заявил Попович в комментарии для «Первого в Молдове».
Эксперт уверен: изменение Кодекса образования для того, чтобы ректоры ВУЗов могли идти на третий срок, «делается под одного конкретного человека — нынешнего ректора Технического Университета Молдовы Виорела Бостан». Попович уточнил, что второй ректорский мандат Бостана истек, и по действующим правилам Кодекса образования, он не может идти на третий срок.
«Поэтому они и хотят поменять нормативные акты, чтобы дать возможность Бостану получить еще один мандат ректора. Все это неправильно и аморально. Тем более, что как бы странно и парадоксально это не звучало, но Технический Университет Молдовы управляется одной и той же семьей уже 33 года. Пост ректора переходит от отца к сыну. И если Кодекс будет изменен так, как они хотят, то у нас будет беспрецедентный случай, когда одна и та же семья руководит государственным ВУЗом более 40 лет».
