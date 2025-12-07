Хегсет: США намерены восстановить «военное господство» в Западном полушарии

Доктрина Монро от 1823 года, в соответствии с которой Западное полушарие было провозглашено сферой влияния США, осталась в силе и сейчас «сильнее, чем когда-либо», заявил господин Хегсет. «Мы будем использовать ее (доктрину Монро.— “Ъ”) для защиты нашей родины и для доступа к ключевым территориям по всему региону», — сказал он на форуме по национальной обороне (видео опубликовано на YouTube-канале Fox News).