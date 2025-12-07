Ричмонд
Кремль оценил роль Уиткоффа и зятя Трампа в переговорах по Украине

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер, которые выступают от США ключевыми переговорщиками по Украине, «посвятили часть свободного времени тому, чтобы добиться хорошего результата». Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Источник: РБК

Так он ответил на вопрос о том, какую роль в переговорах двух стран играют Уиткофф и Кушнер, являющиеся предпринимателями.

Ушаков отметил, что без участия специалистов, в том числе представителей МИД и Госдепа США, невозможно прийти к мирному урегулированию на Украине.

«Идет стыковка тех трудных положений, которые должны как бы определить форму и судьбу будущего документа, а конкретные предложения, формулировки, сверка с юристами, этот путь еще нужно пройти, но его не пройдешь без участия специалистов», — сказал он.

