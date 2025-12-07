Кремль оценил роль Уиткоффа и зятя Трампа в переговорах по Украине

Так он ответил на вопрос о том, какую роль в переговорах двух стран играют Уиткофф и Кушнер, являющиеся предпринимателями.
Ушаков отметил, что без участия специалистов, в том числе представителей МИД и Госдепа США, невозможно прийти к мирному урегулированию на Украине.
«Идет стыковка тех трудных положений, которые должны как бы определить форму и судьбу будущего документа, а конкретные предложения, формулировки, сверка с юристами, этот путь еще нужно пройти, но его не пройдешь без участия специалистов», — сказал он.