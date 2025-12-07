В США указали на преимущества России на поле боя в зоне спецоперации

«В последние недели российские войска продвигались на нескольких фронтах. Они приближаются к северо-восточному городу Купянск и добиваются успехов в районе восточного города Северск, судя по картам боевых действий, аналитикам и солдатам», — говорится в материале.
Как пишет издание, темпы России ускоряются, поскольку у РФ есть явные преимущества.
«Будущее Украины выглядит очень, очень мрачным», — заявил военный аналитик Эмиль Кастехельми.
По мнению автора статьи, у украинской армии пока достаточно ресурсов, чтобы удержать линию фронта от развала, но «она прогибается».
Газета Politico 5 декабря назвала личный состав ВС РФ преимуществом при освобождении территорий. Отмечалось, что украинские бойцы, в противовес российским, испытывают серьезные трудности на фронте. Их позиции рассредоточены, и во многих местах они с трудом сдерживают натиск.