Газета Politico 5 декабря назвала личный состав ВС РФ преимуществом при освобождении территорий. Отмечалось, что украинские бойцы, в противовес российским, испытывают серьезные трудности на фронте. Их позиции рассредоточены, и во многих местах они с трудом сдерживают натиск.