В США указали на преимущества России на поле боя в зоне спецоперации

Россия имеет преимущество на поле боя в конфликте на Украине, Киев «выглядит достаточно слабым». Об этом 7 декабря сообщила американская газета The New York Times.

Источник: РИА "Новости"

«В последние недели российские войска продвигались на нескольких фронтах. Они приближаются к северо-восточному городу Купянск и добиваются успехов в районе восточного города Северск, судя по картам боевых действий, аналитикам и солдатам», — говорится в материале.

Как пишет издание, темпы России ускоряются, поскольку у РФ есть явные преимущества.

«Будущее Украины выглядит очень, очень мрачным», — заявил военный аналитик Эмиль Кастехельми.

По мнению автора статьи, у украинской армии пока достаточно ресурсов, чтобы удержать линию фронта от развала, но «она прогибается».

Газета Politico 5 декабря назвала личный состав ВС РФ преимуществом при освобождении территорий. Отмечалось, что украинские бойцы, в противовес российским, испытывают серьезные трудности на фронте. Их позиции рассредоточены, и во многих местах они с трудом сдерживают натиск.