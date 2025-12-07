Кишинев не готов к вступлению в ЕС, заявил экс-президент Молдавии

КИШИНЕВ, 7 дек — РИА Новости. Кишинев не готов к вступлению в Евросоюз и не будет готов в ближайшее время, поскольку власти занимаются своими проблемами и используют евроинтеграцию для получения выгоды, заявил экс-президент, лидер оппозиционной Компартии Владимир Воронин.
«Нет, потому что сказать — это одно, а сделать, соответствовать сказанному — это совсем непросто. Это даже невозможно. Мы видели, что творили власти в предыдущем парламенте — у них же второй раз большинство в парламенте. ПДС не в состоянии и завтра будет не в состоянии продвигать ту позицию, те планы, тот проект, которые называется европейская интеграция», — заявил Воронин в эфире телеканала Cinema 1.
По его словам, Кишинев «толкает в спину» Брюссель в попытках ускорить процесс евроинтеграции, но местные власти к этому не готовы, потому что внутри правящей партии «Действие и солидарность» нет потенциала для решения подобных задач.
«Власти занимаются своими интересами, европейская интеграция — это их фишка, чтобы кормиться, получать блага от ЕС. Но если посмотреть на улицу и проанализировать, как живет народ, то почти половина населения окажется ниже порога бедности, надо их накормить, обогреть, накормить, а не заниматься евроинтеграцией», — подчеркнул Воронин.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное — на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два — в России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали «глубокий раскол в молдавском обществе», и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.