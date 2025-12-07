Власти Молдовы вспомнили про отечественного производителя

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. Молдавские власти в преддверии зимних праздников вспомнили о поддержке отечественного производителя и разместили в соцсетях призывы покупать молдавское.
Накануне Министерство сельского хозяйства республики объявило о запуске национальной кампании Cumpar BUN de-acasa («Покупаю хорошее, домашнее») для «продвижения потребления отечественных продуктов и поддержки местных производителей».
«В период зимних праздников, а затем и в течение всего года, выбор продуктов из Молдовы означает поддержку национальной экономики, рабочих мест и развития в наших селах», — заявили в министерстве.
Руководство страны сразу же подхватило инициативу: к участию в компании призвали президент Молдовы Майя Санду и глава правительства Александр Мунтяну, разместив соответствующие послания в соцсетях.
«Выбирая местные продукты, мы поддерживаем семьи в селах и городах Молдовы, рабочие места у себя дома и рост нашей экономики. Давайте класть в корзину как можно больше местных продуктов — сейчас, в преддверии праздников, но и каждый день», — написала Санду.
«Ищите на полках молдавские продукты — они вкусные, качественные и несут в себе вкус труда наших фермеров и производителей. Покупайте эти продукты и поддерживайте национальную экономику и бизнес Молдовы», — призвал глава кабмина Мунтяну.
Отметим, что одним из предвыборных обещаний правящей в Молдове партии PAS как раз и было продвижение отечественной продукции на полках молдавских магазинов. Однако уже в начале декабря новый министр экономики принявшего присягу кабмина Мунтяну, Еуджениу Осмокеску, в радиоэфире заявил, что выделения половины торговых полок под молдавскую продовольственную продукцию не будет.
«Это неправильно, это не норма рыночной экономики, это неправильно с точки зрения международных норм и передовой практики. Мы можем поступить иначе. Мы можем проводить маркетинговые программы в магазинах, где выделяются продукты из Республики Молдова, а не из других стран, чтобы продвигать местное потребление. Но ограничение невозможно с юридической точки зрения», — заявил Осмокеску.
Его однопартийка, экс-министр финансов, а ныне депутат парламента Виктория Белоус и вовсе высказалась против выполнения данного обещания, так как отечественные производители, по ее мнению, не удовлетворяют потребности потребителей.
«Аргумент или, по крайней мере, причина, по которой мы не обнаруживаем отечественные продукты в торговых сетях, когда мы общаемся с этими сетями, заключается в том, что они говорят: “Назовите нам компанию, которая готова поставлять нам круглый год продукты, которые покупатели ждут каждый день”. Мы говорим о помидорах, мы говорим об огурцах. Сегодня, к сожалению, я не могу привести пример компании, которая в течение года может поставлять помидоры или огурцы в сеть магазинов», — заявляла Белоус в телеэфире.
Кроме того, молдавские продукты, по ее словам, не выдерживают конкуренции по ценам, они, «как правило, дороже, и хотя их можно найти на полках, мы замечаем, что разница в цене на полках велика».
Оппозиция, однако, не согласна с такими аргументами и настаивает на принятии закона об обязательной квоте в 50% для молдавских товаров на полках магазинов. Так, лидер социалистов Игорь Додон в беседе с журналистами отмечал, что подобный закон отечественным производителям необходим, чтобы зарабатывать.
«Мы импортируем продукты питания на миллиарды долларов ежегодно. Почему эти деньги не могут заработать наши производители? Тогда будут и рабочие места, и поступления в госбюджет. И тогда нам не придётся брать кредиты на потребление», — заявлял политик.
Предложение было включено и в разработанный социалистами альтернативный бюджет Молдовы на 2026 год. Однако вероятность того, что правящая PAS прислушается к аргументам оппозиции, стремится к нулю.