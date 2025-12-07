Власти Молдовы вспомнили про отечественного производителя

«Аргумент или, по крайней мере, причина, по которой мы не обнаруживаем отечественные продукты в торговых сетях, когда мы общаемся с этими сетями, заключается в том, что они говорят: “Назовите нам компанию, которая готова поставлять нам круглый год продукты, которые покупатели ждут каждый день”. Мы говорим о помидорах, мы говорим об огурцах. Сегодня, к сожалению, я не могу привести пример компании, которая в течение года может поставлять помидоры или огурцы в сеть магазинов», — заявляла Белоус в телеэфире.