Макрон пригрозил Китаю пошлинами от ЕС

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил Китаю пошлинами от Евросоюза, если тот не решит проблему торгового дефицита между Брюсселем и Пекином.

Источник: Reuters

«Я сказал (китайцам. — Прим. ред.), что если они не отреагируют, то мы, европейцы, будем вынуждены в ближайшие месяцы принять жесткие меры и прекратить сотрудничество по примеру США — например, ввести пошлины на китайские товары», — заявил он в интервью Echos.

Макрон добавил, что обсуждал этот вопрос с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. При этом он отметил, что верит в возможность мирного урегулирования торгового спора с КНР.

Кроме того, французский президент предложил взаимный отказ от «агрессивной политики»: ограничений на экспорт оборудования для полупроводников со стороны Брюсселя и редкоземельных металлов со стороны Пекина. Также он призвал китайские компании инвестировать в Европу.

