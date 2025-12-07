Ричмонд
Белоусов заявил о продвижении ВС России на купянском направлении

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 1486-го гвардейского мотострелкового полка и 121-го мотострелкового полка с освобождением Кучеровки в Харьковской области. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие полков, проявляя смелость и отвагу, успешно выполняют боевые задачи, уничтожают боевые порядки противника и отбрасывают его с занимаемых рубежей», — приводит слова министра Telegram-канал Минобороны.

Он также отметил продвижение и слаженную работу Российской армии на купянском направлении, а также подчеркнул, что военнослужащие приближают день общей победы. Белоусов добавил, что стойкость и мужество российских солдат обеспечат безопасность границ России.

«Имена воинов, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы, всегда будут служить примером безграничной любви к своей Отчизне», — заключил министр.

В этот же день Российская армия освободила населенный пункт Кучеровка в Харьковской области и завершила освобождение населенного пункта Ровное в Донецкой Народной Республике (ДНР). По данным МО РФ, российские силы также продолжили уничтожение украинской группировки, заблокированной в Димитрове, и провели зачистку населенного пункта Гришино.

