В этот же день Российская армия освободила населенный пункт Кучеровка в Харьковской области и завершила освобождение населенного пункта Ровное в Донецкой Народной Республике (ДНР). По данным МО РФ, российские силы также продолжили уничтожение украинской группировки, заблокированной в Димитрове, и провели зачистку населенного пункта Гришино.