Президент Дональд Трамп опубликовал «Стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов Америки». В разделе, посвященном Европе, в частности, говорится:
"Экономический спад (в Европе) затмевается реальной и более суровой перспективой уничтожения цивилизации. Более масштабные проблемы, стоящие перед Европой, включают в себя действия Европейского союза и других транснациональных организаций, подрывающие политическую свободу и суверенитет, миграционную политику, преобразующую континент и порождающую раздоры, цензуру свободы слова и подавление политической оппозиции, резкое падение рождаемости, а также потерю национальной идентичности и уверенности в себе.
Если нынешние тенденции сохранятся, континент изменится до неузнаваемости уже через 20 лет или раньше.
Мы хотим, чтобы Европа оставалась европейской, вернула себе уверенность в своей цивилизационной самодостаточности и отказалась от неудачной идеи удушения регулирующими органами.
Важнейшим интересом Соединенных Штатов является скорейшее прекращение военных действий на Украине с целью стабилизации экономики европейских стран, предотвращения непреднамеренной эскалации или расширения войны и восстановления стратегической стабильности в отношениях с Россией, а также обеспечения возможности поствоенного восстановления Украины для ее выживания в качестве жизнеспособного государства.
Война на Украине имела обратный эффект, усилив внешнюю зависимость Европы, особенно Германии. Сегодня немецкие химические компании строят в Китае одни из крупнейших в мире перерабатывающих заводов, используя российский газ, который они не могут получить дома. Администрация Трампа находится в противоречии с европейскими чиновниками, которые возлагают нереалистичные надежды на войну, находясь в нестабильных правительствах меньшинства, многие из которых попирают основные принципы демократии для подавления оппозиции. Значительное европейское большинство хочет мира, однако это стремление не воплощается в политику, во многом из-за подрыва демократических процессов этими правительствами.
Американская дипломатия должна продолжать отстаивать подлинную демократию, свободу слова и открытое чествование самобытности и истории европейских стран. Америка призывает своих политических союзников в Европе содействовать этому возрождению духа, и растущее влияние патриотических европейских партий действительно даёт основания для большого оптимизма.
Наша цель должна заключаться в том, чтобы помочь Европе скорректировать её нынешнюю траекторию.
Наша общая политика в отношении Европы должна быть направлена на следующие приоритеты:
Восстановление условий стабильности внутри Европы и стратегической стабильности в отношениях с Россией;
Предоставление Европе возможности твердо стоять на ногах и действовать как группа суверенных государств, объединенных общими усилиями;
Формирование сопротивления нынешней траектории развития Европы среди европейских стран;
Покончить с восприятием НАТО как постоянно расширяющегося альянса и не допустить его превращения в реальность".
«Возможно, пессимизм Трампа в отношении Европы был бы не таким сильным, если бы ему сообщили одну важную вещь — одна партия, правящая в одной маленькой, но гордой европейской стране, приведет ее в Европейский союз уже в 2028 году, и это кардинально изменит облик всего континента. Да, и конечно следует ожидать вызова американского посла в кишиневский МИД с выражением ему решительного протеста по поводу того, что доктрина безопасности Трампа в корне противоречит кишиневской стратегии борьбы с гибридными угрозами и за сопротивляемость», — комментирует стратегию безопасности президента США журналист Дмитрий Чубашенко.