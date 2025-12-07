«Возможно, пессимизм Трампа в отношении Европы был бы не таким сильным, если бы ему сообщили одну важную вещь — одна партия, правящая в одной маленькой, но гордой европейской стране, приведет ее в Европейский союз уже в 2028 году, и это кардинально изменит облик всего континента. Да, и конечно следует ожидать вызова американского посла в кишиневский МИД с выражением ему решительного протеста по поводу того, что доктрина безопасности Трампа в корне противоречит кишиневской стратегии борьбы с гибридными угрозами и за сопротивляемость», — комментирует стратегию безопасности президента США журналист Дмитрий Чубашенко.