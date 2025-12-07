Ричмонд
24 Heures au Benin: лидер мятежников в Бенине находится в бегах

ПРЕТОРИЯ, 7 декабря. /ТАСС/. Возглавлявший попытку мятежа в Бенине подполковник Паскаль Тигри находится в бегах, ведется его поиск. Об этом сообщил новостной портал 24 Heures au Benin.

Источник: ТАСС

Сотрудники сил безопасности и спецподразделений ведут активные поиски лидера путчистов по всей стране, отмечает он. Ранее подразделения национальной гвардии окружили здание государственной корпорации телерадиовещания Бенина в крупнейшем городе страны Котону, где находилось руководство мятежников. Часть из них арестована, однако Тигри и нескольким близким к нему военным удалось скрыться. Именно Тигри ранним утром в воскресенье вышел в эфир из здания телекомпании, объявив о государственном перевороте и отстранении от должности президента республики Патриса Талона.

Тигри также сообщил, что создан военный комитет по реорганизации, а работа всех государственных институтов приостановлена. Однако его обращение было прервано, военный не смог дочитать его до конца.

Власти Бенина уже объявили, что путч подавлен и на всей территории страны восстановлен конституционный порядок.