24 Heures au Benin: лидер мятежников в Бенине находится в бегах

Сотрудники сил безопасности и спецподразделений ведут активные поиски лидера путчистов по всей стране, отмечает он. Ранее подразделения национальной гвардии окружили здание государственной корпорации телерадиовещания Бенина в крупнейшем городе страны Котону, где находилось руководство мятежников. Часть из них арестована, однако Тигри и нескольким близким к нему военным удалось скрыться. Именно Тигри ранним утром в воскресенье вышел в эфир из здания телекомпании, объявив о государственном перевороте и отстранении от должности президента республики Патриса Талона.