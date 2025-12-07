Медведев: США продолжают дрессировать «обезумевший Евросоюз»

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Существующие противоречия между США и Евросоюзом в целом на пользу России. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в мессенджере Max.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше