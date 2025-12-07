Ричмонд
Медведев: США продолжают дрессировать «обезумевший Евросоюз»

Противоречия между Вашингтоном и Брюсселем идут на пользу России, считает заместитель председателя Совбеза РФ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Существующие противоречия между США и Евросоюзом в целом на пользу России. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в мессенджере Max.

«Американцы продолжают дрессировать обезумевший Евросоюз», — указал Медведев, добавив, что приложил к этому руку и основатель компании SpaceX Илон Маск, призвавший ликвидировать ЕС. «Неплохо! Нам в целом это на пользу», — добавил зампред Совбеза.

