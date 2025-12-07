Президент Чехии не исключил, что НАТО придется сбивать дроны над Европой

Президент считает, что европейцам следует подумать о том, как они смогут самостоятельно вести войну и победить в ней в случае такой необходимости. «Мы никоим образом не должны умалять мощь НАТО и ее сдерживающий эффект», — сказал он. «Но если возникнет ситуация, когда Соединенные Штаты будут заняты в другом месте, например в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у них не хватит воли или ресурсов для поддержки европейских союзников всеми стратегическими средствами, такими как разведка, транспорт, связь, логистика и другие, я думаю, мы, европейцы, должны быть в состоянии сделать это самостоятельно», — уверен он.