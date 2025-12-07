Тищенко о белорусско-литовской границе: это — не калитка

«Решение закрыть границу принимало правительство, да? Значит, эти вопросы надо решать с правительством Беларуси. Они все это дело перекрыли технически и хотят точно так же технически открывать. Но это же не калитка — это государственная граница, пограничная безопасность», — подчеркнул эксперт.