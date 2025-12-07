Тищенко о белорусско-литовской границе: это — не калитка

Он назвал политику Вильнюса недальновидной и уличил литовские власти в экономической и политической безграмотности.
«Даже официальный Вильнюс в лице МИД говорит о том, что якобы Беларусь хочет получить легитимность после контактов с Литвой. Но нам, честно говоря, их признание до сиреневой звезды», — сказал эксперт.
Он также обратил внимание на то, что Минск, в отличие от Вильнюса, действует в рамках международных стандартов и договоров.
«Решение закрыть границу принимало правительство, да? Значит, эти вопросы надо решать с правительством Беларуси. Они все это дело перекрыли технически и хотят точно так же технически открывать. Но это же не калитка — это государственная граница, пограничная безопасность», — подчеркнул эксперт.
В этой связи он также задал вопрос, почему Беларусь должна переживать за литовских перевозчиков, если на них «наплевали» собственные власти.
Александр Тищенко напомнил, что белорусская сторона предоставила перевозчикам из Литвы услуги охраняемых стоянок и места ночевок для водителей, и все было сделано цивилизованно.
«Цена не устраивает? Извините, рынок: спрос резко возрастает — возрастает и стоимость. У них это действует, а у нас это почему-то действовать не должно. Поэтому все, что они хотели, они получили», — заключил эксперт.
Открыть — закрыть.
В конце октября Литва приняла решение закрыть до 1 декабря два оставшихся погранпункта на границе с Беларусью. В итоге на границе с белорусской стороны скопилось более тысячи фур с литовскими госномерами. Перевозчики несли существенные убытки.
На этом фоне в середине ноября Польша внезапно объявила об открытии погранпереходов на белорусско-польской границе, которые не функционировали несколько лет. Это подтолкнуло Литву отменить принятое ею же в одностороннем порядке решение и открыть границу.
Однако госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович в ходе доклада президенту страны Александру Лукашенко заявил, что 1,8 тысячи литовских грузовиков продолжают оставаться на белорусской территории после открытия погранпунктов из-за нежелания Вильнюса идти на диалог на политическом уровне. В свою очередь глава государства подчеркнул, что ситуацию с литовскими большегрузами придется решать министерствам иностранных дел Беларуси и Литвы.
Он также высказал мнение, что литовские власти будут «смещать градус» в сторону этих большегрузов, подталкивая водителей к определенной политической позиции. При этом президент подчеркнул, что сами водители не несут ответственности за решения, принятые Вильнюсом.