Президент Израиля отказался помиловать Нетаньяху по просьбе Трампа

«Я уважаю дружбу и мнение президента Трампа, но Израиль — суверенная страна», — указал он в беседе с Politico.
Ранее Нетаньяху подал президенту Герцогу прошение о «помиловании» на фоне продолжающихся судебных разбирательств.
В конце июня Трамп выступил с призывом прекратить судебное разбирательство по делу премьер-министра Израиля.
