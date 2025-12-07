Ричмонд
Президент Израиля отказался помиловать Нетаньяху по просьбе Трампа

Израильский президент Исаак Герцог отказался выполнять просьбу главы американской администрации Дональда Трампа помиловать премьера Биньямина Нетаньяху.

Источник: Reuters

«Я уважаю дружбу и мнение президента Трампа, но Израиль — суверенная страна», — указал он в беседе с Politico.

Ранее Нетаньяху подал президенту Герцогу прошение о «помиловании» на фоне продолжающихся судебных разбирательств.

В конце июня Трамп выступил с призывом прекратить судебное разбирательство по делу премьер-министра Израиля.

