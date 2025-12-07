В Бенине задержали организаторов попытки госпереворота, сообщили СМИ

Группа военных в Бенине в воскресенье захватила контроль над национальным телевидением, где выступила с утверждением о том, что президент страны Патрис Талон отстранен от власти. Подполковник Паскаль Тигри объявил себя главой военного комитета по восстановлению. По данным журнала Jeune Afrique, военные пытались взять штурмом резиденцию главы государства, но им смогли дать отпор. Агентство Франс Пресс передавало со ссылкой на окружение Талона, что президент и его семья находятся в безопасности.