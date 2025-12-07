В Бенине арестовали 13 человек за попытку госпереворота

«Если жители не находятся в центре города, то все спокойно. Единственное, поскольку причастные разыскиваются, действительно, лучше оставаться дома, чтобы не оказаться в центре возможной перестрелки. Конечно, ощущение негативное, потому что у всех планы на воскресенье испорчены. Так же, как в нашей семье — вынуждены сидеть дома. В социальных сетях бенинцы высказывают негативное отношение к этой попытке переворота. Бенинцы очень гордятся своей политической стабильностью, безопасностью и демократией. И сознавать, что кто-то пытался посягнуть на эти ценности только потому, что есть небольшие проблемы, вызывает негодование у населения. Которое так и говорит: “нам не нужно все это”, — заявила женщина.