Германия призвала Китай добиться от России «серьезных переговоров» о мире

Путин также говорил, что у Трампа «своя повестка дня, свои цели, тогда как мы концентрируемся на своих, не направленных против кого-либо, а нацеленных на защиту наших соответствующих интересов». Путин считает, что глава Белого дома абсолютно искренен в своих усилиях по разрешению конфликта на Украине. США обещают, что договоренности, достигнутые при Трампе, будут соблюдаться «железобетонно», заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. «Если у нас не будет возможности решить проблему и достичь наших целей мирными средствами, мы продолжим работу и сделаем все необходимое для обеспечения наших интересов», — заявил, в свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.