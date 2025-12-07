Ричмонд
-1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новую стратегию нацбезопасности США назвали ответом Путину

Новая стратегия нацбезопасности США стала ответом на выступление президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году. Об этом пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: Пресс-служба Президента России

«Новая стратегия безопасности [президента США Дональда] Трампа следует путинской идее многополярного мира. (…) Стратегия принимает ключевые требования Кремля, в том числе о том, что НАТО не должна продолжать вечно расширяться», — сказано в публикации.

На Мюнхенской конференции Путин указал на попытки стран Запада сформировать однополярный мир, а также осудил расширение НАТО на восток. Он отметил, что Россия придерживается принципов многополярности.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль счел стратегию нацбезопасности США залогом переговоров по Украине. По его словам, нынешняя администрация США кардинально отличается от предыдущей.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше