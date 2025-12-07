Уникальные кадры большой командировки Лукашенко. Видео глазами оператора президентского пула

Оператор президентского пула показал, как он видит большую командировку Президента Беларуси Александра Лукашенко. Видео с уникальными кадрами опубликовано в Instagram-канале pul_inside, сообщает БЕЛТА.
Видео снято с помощью умных очков. На опубликованных кадрах можно увидеть яркие моменты недавних зарубежных визитов Александра Лукашенко. Главная фишка — съемка от первого лица. Именно с таких ракурсов оператор президентского пула видит работу белорусского лидера.
Видео открывается кадрами отлета борта номер 1 из Национального аэропорта Минск. Дальше — встреча Александра Лукашенко в аэропорту столицы Мьянмы, посещение храмового комплекса Будды, проезд президентского кортежа, прибытие в Оман и многое другое.
Напомним, Александр Лукашенко находился в большой командировке с 26 ноября. За это время Президент принял участие в саммите ОДКБ и встретился с несколькими зарубежными коллегами. География визитов белорусского лидера весьма обширная: Кыргызстан, Мьянма, Оман, Алжир.