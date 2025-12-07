Уникальные кадры большой командировки Лукашенко. Видео глазами оператора президентского пула

Напомним, Александр Лукашенко находился в большой командировке с 26 ноября. За это время Президент принял участие в саммите ОДКБ и встретился с несколькими зарубежными коллегами. География визитов белорусского лидера весьма обширная: Кыргызстан, Мьянма, Оман, Алжир.