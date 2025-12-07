Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уникальные кадры большой командировки Лукашенко. Видео глазами оператора президентского пула

Видео снято с помощью умных очков. На опубликованных кадрах можно увидеть яркие моменты недавних зарубежных визитов Александра Лукашенко. Главная фишка — съемка от первого лица. Именно с таких ракурсов оператор президентского пула видит работу белорусского лидера.

Оператор президентского пула показал, как он видит большую командировку Президента Беларуси Александра Лукашенко. Видео с уникальными кадрами опубликовано в Instagram-канале pul_inside, сообщает БЕЛТА.

Посмотреть эту публикацию в Instagram.

Публикация от ПУЛ ИНСАЙД (@pul_inside).

Видео снято с помощью умных очков. На опубликованных кадрах можно увидеть яркие моменты недавних зарубежных визитов Александра Лукашенко. Главная фишка — съемка от первого лица. Именно с таких ракурсов оператор президентского пула видит работу белорусского лидера.

Миллиардные проекты и амбициозные планы на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Итоги недели Президента.

Видео открывается кадрами отлета борта номер 1 из Национального аэропорта Минск. Дальше — встреча Александра Лукашенко в аэропорту столицы Мьянмы, посещение храмового комплекса Будды, проезд президентского кортежа, прибытие в Оман и многое другое.

В честь официального визита Лукашенко улица в столице Мьянмы получила название, связанное с Беларусью.

Напомним, Александр Лукашенко находился в большой командировке с 26 ноября. За это время Президент принял участие в саммите ОДКБ и встретился с несколькими зарубежными коллегами. География визитов белорусского лидера весьма обширная: Кыргызстан, Мьянма, Оман, Алжир.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше