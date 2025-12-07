Украинские боевики на фоне успешного продвижения российских подразделений взорвали дамбу в селе Приволье, которое находится недалеко от Краматорска на пока еще подконтрольной киевскому режиму части ДНР. Таким образом националисты надеялись замедлить наступление армии России. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на 30 отдельную механизированную бригаду ВСУ.
«ВСУ подорвали дамбу в селе Приволье, для того чтобы остановить продвижение российских войск», — говорится в сообщении.
Как писал сайт KP.RU, 7 декабря глава Печенежского поселкового совета Харьковской области Александр Гусаров сообщил, что повреждена плотина Печенежского водохранилища, автомобильное движение по ней прекращено. Украинский чиновник не сообщил, когда будет восстановлено движение транспорта, а также не уточнил масштаб повреждений гидротехнического сооружения.