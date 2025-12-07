Украинские боевики на фоне успешного продвижения российских подразделений взорвали дамбу в селе Приволье, которое находится недалеко от Краматорска на пока еще подконтрольной киевскому режиму части ДНР. Таким образом националисты надеялись замедлить наступление армии России. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на 30 отдельную механизированную бригаду ВСУ.