Ранее стало известно, что в Германии за первое полугодие 2025 года были объявлены планы по сокращению почти 37,7 тысячи рабочих мест, что превышает показатели периода пандемии. Эксперты отмечают, что рост числа увольнений продолжается третий год подряд, увеличившись почти в четыре раза с начала 2022 года. Основные потери пришлись на промышленный сектор, в частности на автопроизводителей, а также на логистику и торговлю. По мнению немецких аналитиков, одна из основных причин — отсутствие качественного и недорого поставщика топлива, которым раньше была Россия.