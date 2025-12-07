Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснил, почему мятеж в Бенине произошел в декабре

Заместитель директора Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов, которого цитирует ТАСС, заявил, что мятежники в Бенине, предположительно, осуществили попытку переворота в декабре, поскольку хотели действовать в преддверии президентских выборов и дестабилизировать обстановку.

Заместитель директора Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов, которого цитирует ТАСС, заявил, что мятежники в Бенине, предположительно, осуществили попытку переворота в декабре, поскольку хотели действовать в преддверии президентских выборов и дестабилизировать обстановку.

Крупные политические силы, по словам Свиридова, отказались поддерживать путчистов, из-за чего мятеж удалось быстро подавить.

Эксперт сказал, что Бенину к 2025 году удалось достичь «определенной стабильности» из-за сбалансированной структуры отношений с Францией, США и Китаем.

Читайте материал «Ушаков рассказал, как Путин относится к зятю Трампа Кушнеру».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.