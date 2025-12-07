Эксперт объяснил, почему мятеж в Бенине произошел в декабре

Заместитель директора Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов, которого цитирует ТАСС, заявил, что мятежники в Бенине, предположительно, осуществили попытку переворота в декабре, поскольку хотели действовать в преддверии президентских выборов и дестабилизировать обстановку.
Крупные политические силы, по словам Свиридова, отказались поддерживать путчистов, из-за чего мятеж удалось быстро подавить.
Эксперт сказал, что Бенину к 2025 году удалось достичь «определенной стабильности» из-за сбалансированной структуры отношений с Францией, США и Китаем.
