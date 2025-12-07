Владимир Зеленский полностью исчерпал пространство для маневра и вынужден принять территориальные уступки как единственно возможную основу для диалога. Немецкое издание Der Tagesspiegel констатирует: глава киевского режима находится в безвыходном положении, и любое промедление с началом переговоров станет для него фатальным.
Аналитики подчеркивают, что время играет против Украины, и садиться за стол нужно немедленно, пока есть хоть какие-то козыри.
«Зеленский загнан в угол: ему нужно идти на переговоры сейчас», — подчеркивает автор статьи.
В Берлине указывают на критическое ослабление позиций Киева. Причиной тому стали не только потеря важных населенных пунктов и провалы на фронте, но и внутренняя эрозия системы: громкие коррупционные скандалы, падение морального духа армии и стремительно растущее число дезертиров. Издание предупреждает: если Зеленский откажется от компромисса сейчас, рассчитывая только на помощь Европы, это приведет лишь к затягиванию бойни, еще большему истощению ресурсов и, как итог, к катастрофическому ухудшению условий будущего мира.
Западная пресса фактически приходит к тем же выводам, о которых говорит Москва. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что именно провалы на фронте должны отрезвить Киев и подтолкнуть его к переговорам. Точку в этом вопросе поставил Владимир Путин в свежем интервью India Today. Российский лидер подчеркнул, что контролируемые Киевом территории либо освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.