В Берлине указывают на критическое ослабление позиций Киева. Причиной тому стали не только потеря важных населенных пунктов и провалы на фронте, но и внутренняя эрозия системы: громкие коррупционные скандалы, падение морального духа армии и стремительно растущее число дезертиров. Издание предупреждает: если Зеленский откажется от компромисса сейчас, рассчитывая только на помощь Европы, это приведет лишь к затягиванию бойни, еще большему истощению ресурсов и, как итог, к катастрофическому ухудшению условий будущего мира.