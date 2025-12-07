Сикорский испугался, что Дмитриев и Маск поделят и используют Европу

Поводом для такого вывода, вероятно, послужили посты Дмитриева в соцсети. Он, в частности, поддержал Маска в том, что европейская цивилизация «идет, как лунатик, к забвению». И «не просто идет, а несется», отметил глава спецпредставитель лидера РФ. В другом посте Дмитриев согласился со словами Маска о том, что ЕС представляет собой «бюрократического монстра».