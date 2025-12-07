Ричмонд
Сикорский испугался, что Дмитриев и Маск поделят и используют Европу

Глава МИД Польши отреагировал на посты спецпредставителя президента РФ в соцсети.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Польши Радослав Сикорский поделился своими опасениями по поводу того, что спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и американский миллиардер Илон Маск разделят Европу и будут ее эксплуатировать.

«Олигархи Дмитриев и Маск хотят разделить Европу, чтобы доминировать над нами и эксплуатировать нас», — написал Сикорский в соцсети Х*.

Поводом для такого вывода, вероятно, послужили посты Дмитриева в соцсети. Он, в частности, поддержал Маска в том, что европейская цивилизация «идет, как лунатик, к забвению». И «не просто идет, а несется», отметил глава спецпредставитель лидера РФ. В другом посте Дмитриев согласился со словами Маска о том, что ЕС представляет собой «бюрократического монстра».

Ранее Маск выразил мнение, что Евросоюз должен быть упразднен, а отдельным государствам следует вернуть суверенитет. В ответ на это Сикорский заявил, что американскому бизнесмену следует отправиться на Марс.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

