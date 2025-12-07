Хегсет объявил о завершении «утопического идеализма» в политике США

«Эпоха американского утопического идеализма закончилась. Долой идеалистический утопизм. Да здравствует жесткий реализм», — заявил Хегсет.
Также он подчеркнул, что Вашингтон должен сосредоточится на соблюдении интересов США, а не заниматься «построением демократий, непонятными войнами и изменением климата». По мнению министра войны, Европе необходимо самостоятельно заботится о своей безопасности и увеличить расходы на оборону.
Также он предлагает отказаться от открытого противостояния с Китаем и начать уважать его мощь. При этом Хегсет похвалил некоторых союзников США, таких как ФРГ, Польшу и Республику Корея за увеличение расходов на оборону.
Ранее, 6 декабря, сообщалось, что новая Стратегия национальной безопасности США не включает в себя критику России. В материале отмечается, что приоритетами в стратегии обозначены урегулирование украинского конфликта и восстановление «величия Европы».