Трамп ответил Путину: США адаптировали стратегию безопасности под критику президента РФ

Новая стратегия национальной безопасности США рассматривается как ответ на выступление президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.
Издание уточняет, что в Мюнхене Путин критиковал «однополярное» доминирование США в мире. Президент России выступал за формирование «многополярного мирового порядка».
«Тревожит то, что Россия больше не изображается как угроза — скорее наоборот. Стратегия принимает ключевые требования Кремля, в том числе о том, что НАТО не должна продолжать вечно расширяться», — говорится в материале.
Издание отмечает, что принятие новой стратегии создало основу для дипломатических переговоров спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера о прекращении конфликта на Украине.
Как отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, обновленная стратегия нацбезопасности США признает, что мир больше не держится исключительно на Америке. По его мнению, теперь Вашингтон ищет союзников, которые могли бы разделить с ним глобальные обязательства и ответственность.